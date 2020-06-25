Режим Джукановича жестоко борется с пожарными, врачами и студентами

25.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Черногорские полицейские арестовали руководство и семерых пожарных Службы защиты и спасения (аналог МЧС) Будвы за участие в протесте против смещения оппозиционного мэра города Марко Царевича.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По последним данным руководитель городской Службы защиты и спасения Драган Божович, заместитель руководителя будванской ячейки просербского и пророссийского «Демократического фронта» Драган Крапович и исполнительный директор местного «Водовода» Ясна Докич арестованы в рамках расследования происходившей 17 июня блокады здания муниципалитета гражданами и вывезены в столичную Подгорицу. Всех троих обвиняют в «создании преступной организации».

Подъезды к городскому офису Службы защиты и спасения Будвы весь день были блокированы полицией, и только к вечеру правоохранители ушли, проведя допросы и буквально перерыв все здание, оставив за собой бардак, что зафиксировал лидер оппозиционной партии «Правильная Черногория» Марко Милачич. Также полицейские арестовали и увезли с собой семерых пожарных.

Кроме того, давление со стороны руководителей местных стационаров происходит и на 60 врачей Будвы, которые 21 июня участвовали в протестной литии СПЦ и поклялись не отдать православные святыни режиму Джукановичу так же, как ранее они дали клятву Гиппократа.

Теперь больничное руководство общается с медиками так, словно допрашивает их, и заставляет принудительно сдавать тесты на коронавирус, мотивируя это тем, что те принимали участие в массовой акции. В свою очередь, врачи отказываются от этой процедуры, говоря что во время молебна и крестного хода соблюдали все меры предосторожности, в том числе дистанцию.

Солидарность с коллегами из Будвы выразили 54 врача из Беране, записав обращение в их поддержку.

«Мы, нижеподписавшиеся врачи из Беране, полностью поддерживаем взгляды наших коллег из Никшича, – говорится в документе. – Осознавая ответственность за работу, которую мы выполняем честно и добросовестно, мы уважаем приказы Национального комитета по борьбе с инфекцией и Кодекс этики Медицинской палаты Черногории.

Тем не менее, как граждане Черногории, мы имеем конституционно гарантированное право на свободу вероисповедания и право реагировать на текущую ситуацию, в которой оказались Митрополит Черногорский и Приморский вместе с другими епархиями в Черногории».

К медикам из двух городов присоединились и студенты факультета философии и филологии Никшича, создав петицию: «Студенты не сдают святыни».

«Руководствуясь событиями наших дней, мы, студенты, не могли стоять на месте и молчать о преследовании православной веры режимом. Мы решили последовать примеру наших врачей и начали кампанию «Студенты не сдают святыни», собирая подписи студентов факультета философии и филологии в Никшиче. Мы надеемся, что коллеги из других факультетов последуют нашему примеру и продолжат эту кампанию. Если нам предстоит пострадать, то пусть это произойдет во имя справедливости», – прокомментировал акцию один из студентов Василий Шчекич.

Напомним, что по всей Черногории проходят массовые протесты против дискриминирующего Сербскую православную церковь «Закона о свободе вероисповедания», а в Будве они еще усугубились смещением властями оппозиционного и популярного в народе Марко Царевича, который отказывается признать свершившийся переворот.