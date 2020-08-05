Аграрии ДНР получают господдержку и успешно справляются с уборочной кампанией

05.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин обсудил вопросы господдержки аграриев, уборочной кампании и экспорта зерна, а также применения современных технологии в АПК республики.

Об этом по результатам выездного совещания сообщает официальный сайт руководителя государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также в совещании приняли участие министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко, министр доходов и сборов Евгений Лавренов, глава МЧС Алексей Кострубицкий, руководитель администрации города Шахтерска Александр Шатов, ректор Донбасской аграрной академии Виталий Веретенников, сельскохозяйственные производители.

В ходе доклада Крамаренко рассказал о завершающихся уборочных работах и взаимодействии государства и сельхозпроизводителей.

«Уборочная кампания в республике состоялась на 80%. Обмолочено порядка 122 тысяч гектаров. Намолотили наши хозяйства более 346 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность – 28,4 ц/га по Республике», – проинформировал министр.

Он также озвучил планы по расчетам возможного экспорта зерна и муки в текущем году. При этом на данный момент правительством принят временный запрет на экспорт зерновых культур с целью подсчета зернового баланса и принятия окончательного решения по возможности экспортирования зерна.

«Чтобы мы точно понимали, сколько зерна мы собираем в республике, и правительство определило порядок формирования и механизм работы комиссии, которая будет квотировать экспорт зерновых. Чтобы мы уходили от сложных запретов каждый раз и более оперативно могли работать на благо республики», – заключил Крамаренко.

Пушилин подчеркнул важность слаженной и своевременной работы в этом направлении – без бюрократических проволочек, которые мешают процессу и вынуждают сельхозпроизводителей держать урожай на складе.

«Что касается экспорта, здесь нужно подходить прагматично. Сельхозпроизводители понимают: не всё может быть закрыто нуждами и потребительским спросом Республики. Соответственно, выстраивают свои планы. Они смотрели, как развивалась ситуация в прошлом году и исходя из этого определяли, какие культуры сеять», – сказал глава ДНР и распорядился выстроить механизм работы с учетом устранения ненужных запретов.

«Если мы сработаем более слаженно, если все будет выверено и сделано своевременно, то можно расширяться и в плане посевных площадей для сельхозпроизводителей. Этому нужно уделить особое внимание в очередной раз», – добавил Пушилин.

Кроме того, в ходе встречи глава республики обсудил с Крамаренко и ректором ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» Виталием Веретенниковым вопросы подготовки кадров для сферы АПК.

При этом министр подчеркнул, что дефицит подготовленных кадров в сфере агропромышленного комплекса является одной из острейших проблем: средний возраст агрономов и зоотехников в республике – за 60 лет, а потому проблема обновления кадров в ближайшие два-три года встанет особенно остро.

По его словам, первый выпуск магистров Донбасской аграрной академии состоится в 2022 году, однако существуют проблемы и с научно-исследовательской деятельностью.

«Об этом нужно позаботиться. В агропромышленном комплексе республики должны применяться современные технологии. Ими нужно владеть, в это нужно погружаться и, конечно, помогать сельхозпроизводителям», – заявил Денис Пушилин.

В свою очередь ректор Веретенников рассказал, что, благодаря разрабатывающимся программам дополнительного профильного образования, число желающих учиться увеличивается.

Комментируя слова ректора о научно-исследовательской деятельности, которая ведется в академии, Пушилин подчеркнул, что темы научных исследований должны нести практическую пользу.

«На чем хотелось бы заострить внимание: темы научных исследований должны быть продиктованы потребностью. Чтобы это не было работой ради работы. Потому что привлекаются ресурсы и кадры», – сказал глава ДНР и поручил министру агропромышленной политики и продовольствия провести анализ на предмет нужной для АПК тематики научных разработок и исследований.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости усиления профориентационной работы. Со своей стороны Виталий Веретенников отметил усиление взаимодействия с министерством агропромышленной политики и продовольствия.

Пушилин в свою очередь распорядился использовать академию для повышения квалификации уже существующих специалистов», а также предложил ректору ДАА подготовить варианты решения существующих вопросов.

«Вы в этом напрямую заинтересованы. Жду предложений», – резюмировал Пушилин.