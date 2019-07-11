Пушилин не ждет ничего хорошего после разведения у Станицы Луганской

11.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские вооруженные формирования усиливают обстрелы территорий, подконтрольных республикам Донбасса.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, можно ли считать разведение сил в Станице Луганской хорошим началом для урегулирования конфликта при новой власти на Украине.

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Он напомнил, что украинская сторона 80 раз уведомляла Украину о готовности Народной милиции отвести свои силы, но Киев каждый раз срывал договоренности.

«И вот наконец разведение произошло, и, казалось бы, есть поводы для оптимизма. Но его сводят на нет активные обстрелы наших территорий со стороны украинских вооруженных формирований по всей линии соприкосновения. Среди местных жителей, в том числе детей, есть раненые. То есть в одном месте Киев отводит войска, а во всех других усиливает смертоносный огонь. Увы, хорошим началом для урегулирования конфликта ситуацию сейчас не назовешь», – сказал глава ДНР.

Также он поделился своими ожиданиями от намеченного на ближайшее время саммита в нормандском формате.

«Насколько мне известно, в прессе упоминалось о встрече уполномоченных лиц, а не глав государств — членов нормандской четверки. Самое важное, чего ждут жители республик, особенно в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения, — это полного прекращения огня со стороны Украины, принуждение ее к этому. Далее — разведение тяжелого вооружения в других населенных пунктах по примеру Станицы Луганской.

Очень хотелось бы, чтобы была дана адекватная оценка происходящему, в том числе и на основе отчетов наблюдателей ОБСЕ, в которые иногда (не всегда, к сожалению!) всё же попадает реальное положение дел с обстрелами. Это дичайшее варварство – в XXI веке стрелять по мирным жителям, школам, домам престарелых, фильтровальным станциям! Эти преступления должны быть остановлены», – подчеркнул Пушилин.