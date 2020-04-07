07.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Пушилин объяснил, для чего нужны были Минские соглашения Донбассу




Подписание Минских соглашений позволило остановить полномасштабные боевые действия в Донбассе и дало ДНР возможность стать полноценным государством.

Об этом в сюжете, опубликованном на канале главы ДНР, заявил руководитель республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения остановили горячую фазу войны, это их основная заслуга. Ну а то, что в последующем Украина их саботирует и не выполняет – это тоже объяснимо. Для Украины Минские соглашения невыгодны, но для нас это был весьма значимый задел по времени. Потому что, если мы сравним то, что испытывал Донбасс в 2014 – начале 2015 года, и сейчас – это несравнимо», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря ни на какие сложности, Донецкая Народная Республика смогла состояться как полноценное государство, со всеми его атрибутами и институтами.

«Самое важное, что ДНР, несмотря на все внутренние и внешние факторы и сложности, состоялась как государство. Пусть сейчас непризнанное, но у нас есть абсолютно всё, что присуще любому другому признанному государству.

У нас функционируют все институты власти, работает законодательство, работает банковская система. Пусть пока в замкнутом пространстве, но это практически, за небольшим исключением, полноценные банки.

У нас, конечно же, поддерживается инфраструктура, работают общественные институты, Общественная палата, работает Молодёжный парламент. У нас инициируются и реализовываются, в том числе и молодёжью, различные проекты», – добавил Пушилин.

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