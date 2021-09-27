Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.09.2021 09:23 (Мск), Донецк, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Пушилин объяснил, как арестовичи пудрят мозги украинцам

Новости УкраиныЗаявления представителей Украины о необходимости переименовать государства и прочие абсурдные высказывания делаются лишь для...

Заявления представителей Украины о необходимости переименовать государства и прочие абсурдные высказывания делаются лишь для того, чтобы отвлечь внимание общества от насущных проблем.

Об этом заявил глав ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По факту же, по словам Пушилина, украинское население занято вопросами выживания, а не смены названия государства.

«Со стороны украинских официальных лиц часто звучат противоречивые и абсурдные заявления, особенно в том, что касается урегулирования гражданского конфликта в Донбассе. То они за мир, то рассуждают о возможности силового захвата ДНР и ЛНР или говорят о мирных переговорах как «мертвой истории».
Ни одно из этих заявлений нельзя воспринимать всерьез. Подобные громкие высказывания считаю одним из элементов политтехнологий, применяемых к населению Украины, озабоченному вопросами выживания. Их цель – увести в бесполезную дискуссию и отвлечь от реальных проблем», – заявил Пушилин.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил изменить название государства, а также его «историческую судьбу».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть