Пушилин объяснил, как арестовичи пудрят мозги украинцам

27.09.2021 09:23 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Заявления представителей Украины о необходимости переименовать государства и прочие абсурдные высказывания делаются лишь для того, чтобы отвлечь внимание общества от насущных проблем.

Об этом заявил глав ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

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По факту же, по словам Пушилина, украинское население занято вопросами выживания, а не смены названия государства.

«Со стороны украинских официальных лиц часто звучат противоречивые и абсурдные заявления, особенно в том, что касается урегулирования гражданского конфликта в Донбассе. То они за мир, то рассуждают о возможности силового захвата ДНР и ЛНР или говорят о мирных переговорах как «мертвой истории».

Ни одно из этих заявлений нельзя воспринимать всерьез. Подобные громкие высказывания считаю одним из элементов политтехнологий, применяемых к населению Украины, озабоченному вопросами выживания. Их цель – увести в бесполезную дискуссию и отвлечь от реальных проблем», – заявил Пушилин.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил изменить название государства, а также его «историческую судьбу».