Пушилин объяснил причины задержек зарплат и пенсий в ДНР

04.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Проблемы в ДНР со своевременной выплатой зарплат и пенсий в конце прошлого и начале нынешнего года прежде всего были связаны с внешними факторами.

Об этом в интервью официальному порталу ДНР заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей, но основная причина – это наша непризнанность, экономическая блокада и просто ещё не закончившиеся военные действия. Поэтому каждому предприятию приходится бороться за то, чтобы работать, чтобы загрузить свои мощности, выйти на уровень рентабельности и полноценно выплачивать без задержек зарплату…

Здесь не всегда всё получается, особенно когда есть внешние факторы, как, например, ситуация, связанная с металлургией – это для нас очень серьёзный пласт предприятий. В пролом году было определён кризис металлургии, когда был откат цены на бирже – это то, что от нас точно не зависит», – заявил Пушилин.

Он отметил, что все эти факторы – техническая составляющая, и в феврале уже таких проблем не должно повториться.

«Мы перешли на следующую ступень развития и задействовали казначейские счета. То есть, многие моменты процедурно поменялись – это временная трудность, постараемся в максимально сжатые сроки справиться и очень я рассчитываю, что все специалисты отработают и в феврале такого не повторится. При этом следует учитывать, что мы, как и планировали, повысили пенсии, зарплаты бюджетникам, это уже не первое повышение, и я напомню, что стоит задача до 1 января 2022 года повысить пенсии и зарплаты бюджетникам и госслужащим до уровня Ростовской области.

Соответственно, это должно повлиять и на уровни зарплат остальным направлениям. Но, несмотря на то, что мы будем всячески стимулировать и помогать, предприятия сами определяют и исходят из своей рентабельности и прибыли. Поэтому будем стимулировать в силу всех имеющихся возможностей», – добавил глава ДНР.