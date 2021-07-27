Пушилин объявил войну высоким ценам и поручил оказать помощь местным производителям

27.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Для понижения цен на овощи в ДНР будет предпринят ряд мер – начнётся программа импортозамещения, а по республике откроют многочисленные ярмарки, на которых продавать продукцию будет непосредственно производитель.

Соответствующий репортаж опубликовали в эфире местного телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, выяснилось, что на одном из донецких рынков морковь стоит больше 100 рублей за килограмм, капуста от 25 до 45 рублей, свёкла – 45 рублей, помидоры – от 90 до 150 рублей.

Для того, чтобы решить эту проблему, глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с овощеводами в Амвросиевке.

«С овощеводами у нас в этом году беда. Ситуация усугубилась. Борщевой набор, его цены на прилавках наших граждан расстраивают», – сказал он.

Поговорив с овощеводами, чиновниками и специалистами, руководитель государства поручил предпринять несколько мер – наладить производство отечественных систем полива, позволить производителям на особых условиях во время уборочной привлекать к работам дополнительный персонал, а также организовать ярмарки.

«Организовать ярмарки по городам, чтобы, минуя посредников, сельхозпродукция, которая ещё есть в наличии, поступала на ярмарки. Таким образом, мы собьём цены на розницу, она будет неконкурентоспособна. Это те быстрые шаги, которые у нас могут быть реализованы», – пояснил Пушилин.

Кроме того, Министерство доходов и сборов возьмётся за перекупщиков, которые накручивают цены свыше установленных максимальных двадцати процентов.

После встречи с овощеводами глава ДНР провёл совещание с руководителями профильных министерств, главами администраций городов и районов, представителями торговых сетей и промышленных предприятий, выпускающих продукцию для сельского хозяйства. На нём обсудили организацию ярмарок и торговли непосредственно «на полях», и т.д.

Также директор департамента внутренней и внешней торговли ДНР Наталья Козина пояснила, что большинство овощей в Донбассе импортные.

«У нас республика пока импортозависима. Доля импортных продовольственных товаров составляет 63,4%. Касательно овощной группы товаров – у нас многие поля в зоне соприкосновения. В первом квартале 2021 года доля импортных товаров овощной группы у нас составила 95,3%», – добавила Козина.

Она подчеркнула, что порой произведённые в ДНР продукты дороже, чем импортные – потому что приходится закупать за границей также и посевной материал, удобрения, ГСМ и многое другое, что также сильно сказывается на цене конечного «отечественного» продукта.

«Сегодня доля реализации отечественной плодоовощной продукции составляет всего 5,8%. Нам нужно приложить все усилия, чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшему», – подчеркнул Пушилин в ходе совещания.