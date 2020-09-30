Пушилин отчитал гастролёра Зеленского, напомнив о разгроме ВСУ в «котлах»

30.09.2020, Донецк, Михаил Рябов

Продолжается скандал вокруг увольнения заместителя главы украинской группы переговорщиков по Донбассу – экс-премьера Витольда Фокина, которого Владимир Зеленский, в очередной раз поддавшись давлению националистов, отправил в отставку за высказывания в пользу компромисса с ЛДНР.

Глава ДНР Денис Пушили выразил удивление абсурдными формулировками, которыми пресс-служба Владимира Зеленского оправдала увольнение Фокина.

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«Ознакомился с заявлением от лица украинского президента на официальном сайте, в котором обозначается, что главной целью Киева является «возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях».

Возникает вопрос: о каких оккупированных территориях идет речь? Если о территориях Республик Донбасса – то кто их оккупировал? Уроженцы Донецка, Макеевки, Шахтерска и Новоазовска, которые всю жизнь живут в этих городах и не оставили их даже после того, как Украина начала их обстреливать?

Видимо, в 2014 году, когда начался конфликт в Донбассе, плотный гастрольный график не всем позволял отслеживать события. Я напомню.

Конфликт начался именно из-за того, что жители Донбасса категорически не согласились жить в соответствии с «украинскими условиями». Свой отказ от этих самых условий народ Донбасса четко обозначил, в том числе в Иловайске и в Дебальцево. И теперь минский процесс является единственным механизмом, благодаря которому стороны имеют все более призрачные шансы мирно урегулировать возникшие противоречия.

Однако Киеву нет дела ни до своих международных обязательств по Минским соглашениям, ни до возобновления мира в Донбассе. Равно как и судьбы миллионов жителей для украинских чиновников – пустой звук.

Тем не менее, мирный путь у Украины только один, и он невозможен без прозрачного, непосредственного и результативного диалога с нами на минской площадке. Поэтому украинскому руководству необходимо заканчивать с ультиматумами и громкими формулировками и приступать к выполнению своих обязательств», – говорится в специальном заявлении Пушилина.