Зеленский прогибается под «ястребов» и выбирает войну

30.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске выведен экс-премьер Витольд Фокин, ранее призывавший к компромиссам с республиками Донбасса, включая полную амнистию ополченцев ЛДНР и прямые переговоры.

Соответствующий указ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», подписал президент Украины Владимир Зеленский, буквально недавно назначивший Фокина в состав ТКГ.

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«Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинском условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира», – прокомментировала указ пресс-служба Зеленского.

Отметив, что отстранение 87-летнего Фокина от переговоров произошло на следующий день после того, как он во время унизительного допроса в Верховной раде отказался признать, что Россия воюет с Украиной.

Таким образом президент Зеленский фактически подтвердил отказ от курса на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, пойдя на поводу националистических «ястребов».

Комментируя «ПолитНавигатору» ситуацию, политический обозреватель Константин Кеворкян заметил, что беспрецедентное даже по меркам Украины хамство, обрушившееся на пожилого политика, имеет несколько уровней понимания.

«Первое. Собственно, бытовая мерзость: малолетние шкеты с Майдана, допрашивают и третируют пожилого человека, который имеет своё собственное мнение и даже имеет «наглость» его отстаивать. Заслуги перед обществом этих людей несоизмеримы, как и их вклад в историю независимой Украины. Нынешняя страна достойна лишь хамов, типа Романа Лозинского, Андрея Клочко, прочих коллег-допрашивателей. Соответственно, и отношение к ней какое заслуживают ее управители — брезгливое», – отметил наш собеседник.

Он также напомнил, что глава МВД Украины Арсен Аваков в фейсбуке назвал Фокина «махровым идиотом».

«Аваков отнюдь не прыщавый малолетка, но тоже значительно младше Фокина. И в таких случаях нормальные люди выражения выбирают. Полагаю, мы видим истерику правонарушителя, которого припирают к стене доказательствами: понимание несправедливости, преступности войны неизбежно рождает вопрос о виновниках бойни. И ещё раньше — об организаторах антиконституционного путча 2014 года. Пресечь подобные разговоры любой ценой — даже если это истерика — для Авакова и ему подобных есть вопрос выживания», – убежден эксперт.

«И наконец, третье. Позиция самого Витольда Фокина. Если он разделяет положения майданной пропаганды (а там проскакивало много подвывертов про «боевиков», что он жалеет, что назвал их «повстанцами» — кстати, как это регулярно делает западная пресса… Полагаю, он хотел быть услышанным в главном — в необходимости установления мира на Донбассе.

Напрасный труд: очевидно, что режим Зеленского (как ранее Турчинова и Порошенко) поддерживается извне ради создания стратегической проблемы для России. А потому малолетки-майданщики, их паханы и смотрящие будут глухи к доводам разума. И любой, кто будет вызвать к разуму, в лучшем случае, обречён наткнуться на хамство. Что, собственно, и произошло», – резюмировал Кеворкян.