Пушилин отсрочил выполнение приказа об уничтожении украинских позиций

07.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с определённой активностью украинской стороны в районе населённого пункта Шумы под Горловкой, которую можно расценить как демонтаж боевых позиций, приказ главы ДНР об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям переносится на 9 сентября.

Об этом заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у населённого пункта Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же, наоборот, на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки.

После доклада главе Донецкой Народной Республики о происходящем в районе населенного пункта Шумы им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 утра 9 сентября 2020 года.

При этом украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и в срок до 22.00 8 сентября 2020 года предоставить сведения о письменно зафиксированном факте демонтажа незаконно сооруженных укреплений», – заявил Басурин.

В то же время он подчеркнул, что приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен.

«Соответственно, при обнаружении признаков укрепления подлежащих демонтажу позиций или же в случае неустранения Киевом допущенных нарушений до обозначенного срока, с нашей стороны будут немедленно предприняты меры противодействия с целью защиты наших граждан и территории республики от произвола украинских вооруженных формирований», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.

Отметим, что в вчера киевская интернет газета «Страна», ссылаясь на офицера ВСУ в этом районе, сообщила, что траншеи уже закапывают.

«Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счету этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это, во-первых. А во-вторых участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника», – приводит издание слова украинского военнослужащего.

После этого украинские пропагандистские ресурсы взорвались заголовками: «Украинские войска выполнили ультиматум главаря «ДНР»: покинули позиции и начали закапывать траншеи».