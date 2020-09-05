Пушилин распорядился открыть огонь по украинским укреплениям

05.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Инженерные сооружения украинских формирований под Горловкой, возведённые под прикрытием перемирия, будут уничтожены утром, 7 сентября, если Киев сам не отдаст приказ на их ликвидацию.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С момента моего заявления от 28 августа 2020 года мы предпринимали усиленные попытки убедить украинскую сторону устранить допущенные ею позиционные нарушения согласованных 22 июля 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

На переговорной площадке в Минске и посредством координационного механизма согласно пункту «д» дополнительных мер мы неоднократно указывали на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия.

Кроме того, мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право задействовать пункт «е» дополнительных мер и устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого», – написал Пушилин.

По его словам, все эти требования Киев проигнорировал. Ожидаемого документа от СЦКК о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению, – так и не поступило.

«В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы).

Официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – заявил глава ДНР.

Кроме того, Пушилин обратился к наблюдателям СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.