Пушилин подключает общественников к экономическому развитию Донбасса

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Крупнейшее общественное движение ДНР «Донецкая республика» с 2022 года начнёт помогать в реализации крупных государственных проектов.

Об этом в ходе собрания членов Общественного движения «Донецкая республика» заявил глава ДНР и председатель ОД «ДР» Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подвёл итоги уходящего года и заявил, что впредь задачи общественной организации будут тесно переплетаться с экономическими проектами республики, такими как «Программа социально-экономического развития на 2022-2024 годы».

«В 2020 и 2021 годах мы выявили массу ошибок. Так вот, этих ошибок не должно быть в нашей трехлетке – 2022–2024 годов», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что ОД «ДР» должна заниматься не контролем и критикой, а посильной помощью в реализации госпроектов.

«Задачи Общественного движения «Донецкая республика» на ближайшую трехлетку – это эффективная реализация всех намеченных планов и Программы социально-экономического развития. Если что-то будет не получаться, ответственность, в том числе, будет лежать и на вас. Здесь нужно поработать, проявить инициативу, на определенных этапах предложить нестандартные подходы. Это будет не просто, но очень нужно для Республики», – резюмировал глава государства.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов доложил о результатах деятельности движения за прошедший год – была организована помощь людям с ограниченными физическими возможностями, людям пожилого возраста и детей, помощь жителям прифронтовых поселков, увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны и современной войны, и многое другое.