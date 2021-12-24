Пушилин распорядился в новом году гармонизировать законодательства ДНР и РФ

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Глава ДНР Денис Пушилин поручил руководству молодой республики принять ряд важных законов и гармонизировать правовое поле с законодательством России.

Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к депутатам Народного совета ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы строим сильное свободное государство, основанное на принципах справедливости и законности. У нас три ключевых цели на ближайшую перспективу: экономический рост, повышение социальных стандартов и укрепление связей с Россией», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что 2022 год в ДНР будет объявлен Годом молодёжи – молодые люди будут вовлекаться в политическую и экономическую жизнь республики. Также будет принят закон, определяющий правовое положение молодежи и меры её поддержки.

Также руководитель государства подвёл экономические итоги проходящего 2021 года, распорядился в следующем году, в рамках «Программы развития 2022-2024», принять ряд важных законопроектов, решить проблему многочисленных незавершённых строек и вплотную заняться гармонизацией законодательства ДНР и РФ.

«В сложнейших военных условиях благодаря усилиям каждого жителя Республики мы смогли переломить отрицательную экономическую ситуацию. И сегодня наша промышленность готова производить целый ряд товаров, способных заместить импортную продукцию на российском рынке. Мы должны сделать всё, чтобы вновь прогремела слава трудового Донбасса как надежного партнера регионов Российской Федерации», – резюмировал Пушилин.