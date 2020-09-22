Пушилин пообещал искоренить пережитки украинского чиновничества

22.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на то, что в этом году республика обеспечена зерном, в том числе и на экспорт, работе сельхозпредприятий зачастую мешают бюрократические проволочки, которые являются пережитками украинского чиновничества.

Об этом в ходе прямой линии заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Упираемся в какие-то такие нюансы, которые, честно говоря, неприятно, что приходится поднимать их на таком уровне. То есть, это должно решаться само собой. Но, к сожалению это не «едет». Вот, не едет, пока мы не вмешаемся, пока с министром не займёмся какой-то проблемой. Беда в этом плане, но я думаю, мы научимся с этим справляться. Это, конечно, пережитки украинского чиновничества, я по-другому это не называю.

Потому что, взаимодействуя по разным направлениям с регионами Российской Федерации по тем программам, которые сейчас работают – если задача стоит, она делается. Вот, она стоит во главе угла, и там ищутся не причины, почему это не сделано, не оправдания, а ищутся возможности, чтобы это было сделано. Вот такой самоотдачи я пока ещё не вижу. К сожалению, вынужден это констатировать, но это так», – рассказал Пушилин.

«Почему-то на аграриях это особо вспомнилось, потому что уже все хорошо, вот он урожай. Дайте продать людям, людям деньги нужны срочно, причем не все продать. И опять что-то не это, и опять что-то не получается, причем с разных сторон. Справимся, я уверен, научимся с этим работать, и попрощаемся с этими пережитками», – добавил глава ДНР.