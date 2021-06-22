22.06.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Пушилин потребовал дать ответ Украине за гибель защитников ДНР

Новости УкраиныВ Донецкой Народной Республике будет проведено разбирательство касательно того, почему военнослужащие ДНР не открыли...

В Донецкой Народной Республике будет проведено разбирательство касательно того, почему военнослужащие ДНР не открыли ответный огонь по украинским боевикам, в нарушение всех договорённостей обстрелявшим санитарный автомобиль.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате минометного обстрела погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР и один военнослужащий получил ранения.

Ситуация усугубилась тем, что несмотря на достигнутую оперативную договоренность касательно режима тишины… вооруженные формирования Украины цинично открыли огонь по нашей эвакуационной группе. Огонь велся целенаправленно, причем по машине «скорой помощи» с соответствующими опознавательными знаками, что привело в итоге к гибели четырех и ранению пятерых наших военнослужащих…

Мной были даны поручения провести разбирательство касательно того, почему Народной милицией ДНР не были предприняты соответствующие меры, а именно ответный огонь, который прямо предписан соглашениями в Минске. Именно это ведомство отвечает за защиту наших как гражданских лиц, так и военнослужащих, а также за реагирование на эскалацию со стороны противника.

В Мерах по усилению перемирия нет запрета на открытие ответного огня. Мы, в отличие от нагло и неприкрыто саботирующей Минские соглашения украинской стороны, продолжаем сохранять приверженность одобренным на уровне Совета Безопасности ООН договоренностям и отнюдь не стремимся разворачивать горячую фазу конфликта. В очередной раз подчеркиваю: мы не должны и не будем спускать Украине с рук ее подлые выходки, и намерены реализовать соответствующие ответные шаги», – говорится в заявлении Пушилина.


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