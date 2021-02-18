Пушилин прокомментировал нелепый бронежилет Зеленского

18.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В том, что президент Украины Владимир Зеленский фактически превратился в интернет-мем, «заслуга» исключительно его личная и его пиарщиков.

Об этом в сюжете, опубликованном военкором Андреем Руденко, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист попросил прокомментировать «слюнявчик», под которым подразумевается нелепый бронежилет, в котором Зеленский недавно позировал в ходе рабочего визита с иностранными послами на передовые позиции.

«Это говорит о профессионализме его команды, его пиарщиков, которые находятся рядом с ним. Смешным у него получается быть лучше, чем президентом и выполнять те обязательства, с которыми он приходил и становился президентом», – констатировал Пушилин.

«Только благодаря тому, что у него были мирные инициативы (Зеленский стал президентом – ред.), благодаря тому, что у него в предвыборной программе было очень много каких-то правильных моментов для Украины, не для нас. Но всё получилось с точностью до наоборот, начиная с закрытия телеканалов, заканчивая преследованием своих политических оппонентов. Причем, такие, очень дешёвые преследования. Как он выглядит, и почему это стало мемом – это больше на его совести. Мы должны думать больше о себе», – добавил глава ДНР.