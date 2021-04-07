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07.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Пушилин прокомментировал отказ Кравчука ехать на переговоры в Минск

Новости Украины

На фоне резкого обострения ситуации на фонте в Донбассе слова главы украинской делегации Леонида Кравчука об отказе от дальнейших переговоров в Минске совершенно бессмысленны и несвоевременны.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащие, подразделения Народной милиции готовы, я знаю их боевой дух. Они точно так же не хотят войны, они знают, что такое война, они знают цену войны, знают цену разрушениям и гибели близких. Но и не отвечать мы не имеем права», – сказал Пушилин.

В свою очередь телеведущий Евгений Попов напомнил заявление экс-президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о целесообразности переноса переговоров по Донбассу из Минска в Польшу.

«Как вы воспринимаете эти странные заявления в то время, как усиливаются обстрелы и гибнут дети на Донбассе?» – спросил журналист.

«Безусловно, никак  это оценить положительно нельзя, но скажу больше – этот вопрос не стоит сейчас в повестке. Все встречи происходят в режиме видеоконференции, поэтому Киев сейчас в Минск никто и не зовёт. Все эти рассуждения бессмысленны и очень несвоевременны», – ответил глава ДНР.


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