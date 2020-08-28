Врёшь, не проползёшь: Пушилин выставил Киеву ультиматум

28.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУ, пользуясь прекращением огня благодаря подписанному месяц назад перемирию, копают новые траншеи и оборудуют позиции, медленно продвигаясь по «серой зоне».

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошел месяц со дня введения подписанных сторонами дополнительных мер по усилению действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня. Важнейшим достижением этого стали 30 самых спокойных дней за все шесть лет военных действий. От обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не пострадал ни один мирный житель, ни один жилой дом и ни один объект гражданской инфраструктуры.

Конечно, это позитивный сигнал, но напомню, что полностью прекратить огонь Украина обязалась на уровне международного соглашения еще более пяти лет назад, и, если бы она выполнила свои обязательства – не было бы стольких жертв, разрушений и других трагических последствий в Донбассе», – написал Пушилин.

Он подчеркнул, что, несмотря на соглашение, ВСУ регулярно нарушают достигнутые договорённости – в частности, проводят инженерные работы с целью укрепления и расширения своих позиций.

«Особое внимание вызывают позиционные нарушения ВФУ в районе населенного пункта Шумы, где противник продвигает свои укрепления (траншеи) к арке водовода «Северский Донец – Донбасс» с явным намерением укрепиться под ней, а также на пилотном участке разведения в районе Петровского, где СММ ОБСЕ фиксирует оборудованное после вступления в силу дополнительных мер новое укрытие на бывшей позиции вооруженных формирований Украины», – добавил Пушилин.

Также глава ДНР заявил, что попытки образумить киевских солдат ни к чему не привели, поэтому если до третьего сентября текущего года все нарушения не будут устранены, а украинские военнослужащие не вернутся на исходные позиции – защитники Донбасса будут вынуждены физически ликвидировать эти укрепления.

«В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года – возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 года. Об этом должен быть составлен соответствующий акт в СЦКК (с утверждением СММ ОБСЕ при ее согласии).

Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом «е» Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

В случае вынужденного проведения указанной операции о времени и координатах ее проведения руководство вооруженных сил Украины будет проинформировано заблаговременно с целью эвакуации с указанных укреплений и позиций личного состава во избежание человеческих жертв», – резюмировал Пушилин.