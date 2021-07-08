Пушилин рассказал, когда и как будут отменять комендантский час

08.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Руководство Донецкой Народной Республики будет отменять комендантский час поэтапно и крайне осторожно, потому что – поспешность в этом вопросе приведёт к резкому увеличению преступности.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос журналиста об отмене комендантского часа, глава государства подчеркнул, что на данный момент руководство республики проводит эксперимент, который покажет, как такое решение отразиться на общественном порядке.

«Исходя из этого, в сентябре мы подведем итоги и предпримем следующие шаги. Надеюсь, они будут идти в сторону снятия ограничений, но не хочется забегать наперед, чтобы не сильно обнадеживать. Сначала подведем итоги, посмотрим, сможем ли мы на это пойти, и объявим об этом», – сказал он.

Однако Денис Пушилин подчеркнул, что у отмены комендантского часа есть и обратная сторона – появление и учащение новых видов преступлений, о которых в республике за прошедшие годы уже забыли.

«Или, может, придется откатиться назад, чего бы очень не хотелось. О чем уже можно говорить – за это время у нас вернулись те виды преступлений, о которых за последние годы мы забыли. С отменой комендантского часа у нас появились угоны автотранспорта. Это единичные случаи, но за последние годы мы этого не видели. Участились грабежи в ночное время суток. Пока это не критичный уровень. Если ухудшений не будет, то мы придем к следующим этапам», – резюмировал руководитель республики.