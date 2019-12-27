В ДНР по итогам новогодних праздников решат, отменять ли комендантский час

27.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

Отмена комендантского часа на новогодние праздники является первым шагом к сокращению или полной отмене данного ограничения в будущем на территории Донецкой Народной Республики.

Об этом в ходе «прямой линии» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это является для нас некой пробой. Мы должны посмотреть, насколько в плане безопасности мы готовы, потому разные есть мнения, и очень много совещаний с силовым блоком мы провели, даже чтобы реализовать данный эксперимент.

Мы должны оценить ситуацию с правонарушениями – будет ли рост, и какое будет процентное соотношение, когда есть комендантский час и когда его нет. Тем более, это праздники, ситуация достаточно «благоприятная» для различного рода правонарушений. Для нас это будет некий показатель.

По мере того, как мы пройдем этот эксперимент, о том, насколько мы готовы к отмене комендантского часа, будут приниматься соответствующие следующие решения – от сокращения комендантского часа до того, чтобы убрать его полностью. Но очень многое будет зависеть от того, как мы пройдем этот период без комендантского часа на новогодние праздники», – резюмировал глава государства.