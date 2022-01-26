Пушилин рассказал, в каком российском вооружении нуждается Донбасс

ДНР нуждается в высокотехнологичном вооружении, способном поражать действующие в Донбассе беспилотники «Байрактар».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас со стороны наших военных уже ведётся необходимая работа для того, чтобы выявить, какого именно вооружения не хватает, где у нас есть пробелы.

В первую очередь, нас волнует высокотехнологичное оружие, в том числе против «Байрактаров». С которыми, с одной стороны, мы понимаем, что делать. А с другой стороны, есть определённые точки уязвимости, которые хотелось бы закрыть», – сказал он.