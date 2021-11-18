Пушилин: Указ Путина позволит загрузить донецкие предприятия

Указ президента России о допуске товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, к госзакупкам в РФ – это важная гуманитарная акция, которая позволит донецким предприятиям загрузиться заказами и повысит благосостояние граждан республики.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил глава республики Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот указ долгожданный и очень востребованный именно для того, чтобы у нас в полной мере запустилась экономика. Это очень серьезное подспорье для наших производителей. Причем, как крупных – имеется в виду наша металлургия, наша угольная промышленность, машиностроение, химическая отрасль. Это также и малые и средние предприятия. В конечном счете, с учетом того, что появляются новые рынки сбыта, соответственно, появляется возможность загрузить предприятия практически в полную силу», – сказал глава ДНР.

« Это позволит повысить благосостояние наших граждан, повышая зарплату и создавая рабочие места… Это очередной гуманитарный шаг со стороны России. Все, что мы видим со стороны Украины – это снаряды, разрушения, блокады, ограничения, препятствия для того, чтобы работала экономика и чтобы нормально жили люди. Но Россия, глядя на это все, не оставляет Донбасс один на один с этой проблематикой», – заявил Пушилин.