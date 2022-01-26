Пушилин: Военная помощь РФ станет весьма своевременной

26.01.2022  18:33 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин назвал очень значимыми слова первого зампреда Совета Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, о необходимости поставок вооружения в ЛДНР.

Об этом руководитель республики заявил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ДНР Денис Пушилин назвал очень значимыми слова первого зампреда Совета Федерации, секретаря Генерального...

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«На фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран Запада на Украину, что ведёт исключительно к эскалации, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ», – написал Пушилин.

Он подчеркнул, что положительное решение данного вопроса существенно усилит оборонительные возможности республик Донбасса.

«Учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, это позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», – заключил глава ДНР.

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