Пушилин: Военная помощь РФ станет весьма своевременной
Глава ДНР Денис Пушилин назвал очень значимыми слова первого зампреда Совета Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, о необходимости поставок вооружения в ЛДНР.
Об этом руководитель республики заявил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран Запада на Украину, что ведёт исключительно к эскалации, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ», – написал Пушилин.
Он подчеркнул, что положительное решение данного вопроса существенно усилит оборонительные возможности республик Донбасса.
«Учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, это позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», – заключил глава ДНР.
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