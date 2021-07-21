«Украина опоздала на 8 лет». Крымские татары ответили Порошенко

21.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вчерашнее заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего уже в следующем году «вернуть Крым» Украине — это попытка побороться за голоса проживающих в стране мусульман.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора» высказал вице-спикер парламента Крыма, представитель крымско-татарского народа Эдип Гафаров.

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«Порошенко собирается баллотироваться на следующих президентских выборах на Украине, где проживают около 2 миллионов мусульман. И его заявления – часть подготовки к избирательной кампании», – сказал крымский политик «Комсомольской правде».

По его словам, «с поздравлениями Порошенко опоздал ровно на 8 лет».

«Нужно было делать это до 2014 года. Мы долгое время находились в составе Украины и подобных поздравлений не получали. Думаю, что крымчане сами понимают, что это значит. Мы живем своей жизнью, они – своей. Курбан-байрам — это праздник примирения, возможность покончить с обидами и враждой. Чего я искренне всем желаю», – подчеркнул Гафаров.

Напомним, что вчера Порошенко обратился к украинским мусульманам и поздравил их с Курбан-байрамом.

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал Порошенко в социальной сети.