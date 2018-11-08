Пушилина спросили, не закончится ли “покращення” в ДНР после выборов

09.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Врио главы ДНР и единственный реальный претендент на победу на предстоящих выборах Денис Пушилин ответил на вопрос журналистов, которые привели мнение оппонентов о том, что повышение некоторых социальных выплат и ограничение цен на топливо могут закончиться после того, как завершится избирательная кампания в республике.

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«Основные процессы, на которые мы нацелены, то, что мы выстраиваем, это всё же некая долгосрочная перспектива, и сейчас говорить о том, что через день, через два, через месяц будут резкие изменения в положительную сторону, увы, не приходится. Везде нужен системный подход. Просто «латать дыры» – это одно. Это – там, где уже «горит», где есть ярко выраженная проблема, но это – не государственный подход», – рассказал Пушилин в передаче «Расширенное интервью», которая вышла на телеканале «Юнион».

При этом врио руководителя республики признал, что последнее повышение размера выплат не смогло существенно изменить ситуацию к лучшему, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что же касается повышения зарплат бюджетникам, стипендий и прочего – это нужно делать. Но сейчас сказать, что то, что мы повысили на 10%, резко изменило ситуацию, и все зажили счастливо, увы, это было бы неправдой. Нам тоже нужно увеличивать в разы, чтобы ситуация поменялась, и чтобы люди вздохнули. Чтобы к этому прийти, нам необходимо развитие экономики, нам необходимо наполнение бюджета», – сказал Пушилин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Пушилину на встрече с помощником президента РФ в Москве было указано на рост цен в ДНР, начавшийся после ухода команды Александра Захарченко. Сдерживание роста цен по некоторым товарам первой необходимости было признано приоритетом, сказал тогда Пушилин.