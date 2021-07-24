24.07.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Культура, Политика, Россия, Украина
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Пушкину готовят извращение Портникова

Новости УкраиныНельзя позволять жителям Украины читать произведения классиков русской литературы на языке оригинала. Об этом,...

Нельзя позволять жителям Украины читать произведения классиков русской литературы на языке оригинала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье под названием «На страже информационной границы» пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«В свое время мнение аналитика Виталия Портникова о том, что в Украине даже произведения Александра Пушкина необходимо переводить на украинский, показалось мне слишком радикальным и даже экстремистским. Но события все больше подталкивают к мысли: а не был ли прав русифицированный в свое время еврей (как он сам себя определяет)?», – задается вопросом автор публикации.

«Ведь журналист абсолютно справедливо аргументирует этот тезис тем, что украинцы, независимо от этнической принадлежности, читая Пушкина должны смотреть на мир не российскими, а украинскими глазами. И именно на то, чтобы жители Украины могли смотреть на мир не российскими, а украинскими глазами, направлены нормы языкового закона, на который идет очередное наступление», – отмечается в статье.

Напомним, что антироссийский пропагандист Виталий Портников, мнение которого автор «ЗН» призывает учитывать, был активным участником майдана 2013 — 2014 годов. Скандальную славу снискал выложенным в открытый доступ видео его гомосексуальных утех с юношей-проститутом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее западноукраинский писатель Юрий Андрухович призвал Запад прозреть и увидеть в писателе Достоевском «посредственного беллетриста» и «реакционного, очень опасного мыслителя».



Кроме того, коллега Андруховича по цеху, украинский переводчик и литературный критик Александр Бойченко заявлял, что русская поэзия – это шаманство и галиматья, которая, благодаря мощной ритмике и рифме, создает впечатление гениальности.

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