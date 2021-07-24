Пушкину готовят извращение Портникова

24.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Нельзя позволять жителям Украины читать произведения классиков русской литературы на языке оригинала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье под названием «На страже информационной границы» пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В свое время мнение аналитика Виталия Портникова о том, что в Украине даже произведения Александра Пушкина необходимо переводить на украинский, показалось мне слишком радикальным и даже экстремистским. Но события все больше подталкивают к мысли: а не был ли прав русифицированный в свое время еврей (как он сам себя определяет)?», – задается вопросом автор публикации.

«Ведь журналист абсолютно справедливо аргументирует этот тезис тем, что украинцы, независимо от этнической принадлежности, читая Пушкина должны смотреть на мир не российскими, а украинскими глазами. И именно на то, чтобы жители Украины могли смотреть на мир не российскими, а украинскими глазами, направлены нормы языкового закона, на который идет очередное наступление», – отмечается в статье.

Напомним, что антироссийский пропагандист Виталий Портников, мнение которого автор «ЗН» призывает учитывать, был активным участником майдана 2013 — 2014 годов. Скандальную славу снискал выложенным в открытый доступ видео его гомосексуальных утех с юношей-проститутом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее западноукраинский писатель Юрий Андрухович призвал Запад прозреть и увидеть в писателе Достоевском «посредственного беллетриста» и «реакционного, очень опасного мыслителя».

Кроме того, коллега Андруховича по цеху, украинский переводчик и литературный критик Александр Бойченко заявлял, что русская поэзия – это шаманство и галиматья, которая, благодаря мощной ритмике и рифме, создает впечатление гениальности.