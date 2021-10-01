Пушков: «Европейская политика начинает идти «в обход» Украины»

01.10.2021 17:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина больше не представляет особого интереса для стран западного блока и уходит на второстепенный план международной политики.

Об этом в своем телеграм-канале пишет председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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«С 1.10 российский газ начинает поступать в Венгрию в обход Украины. Постепенно не только газ, но и европейская политика начинает идти «в обход» Украины. Это закономерно. В современном мире некрупная региональная тема не может долго быть в центре внимания. От Украины устали. Мечущийся по миру в поисках поддержки Зеленский исправить это не в состоянии», – считает сенатор.

По его словам, для США куда важнее противостояние с Китаем, чем с Россией.

«Для Европы – собственные проблемы плюс беженцы и ковид. Для Турции – Ближний и Средний Восток. Поддержка этими странами т.н. целостности Украины превратилась в политический ритуал. Но, как и на похоронах, за словами не следуют действия. После ритуала все расходятся и занимаются собственными делами. Украина медленно, но верно уходит на второй план мировой политики. Пока что – на второй», – приходит к выводу Пушков.