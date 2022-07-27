Пушков решил, что Ютуб не антироссийский ресурс

27.07.2022  18:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Интернет, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Соцсети, Спецоперация


90 млн граждан РФ пользуются Ютубом, хотя эта видеоплатформа заблокировала 60 российских СМИ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

90 млн граждан РФ пользуются Ютубом, хотя эта видеоплатформа заблокировала 60 российских СМИ. Об...

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«Не следует считать, что в Ютубе доминирует исключительно антироссийская тематика. Это не так. Она есть, но не доминирует. Очень часто Ютуб используется для проведения тех взглядов, которые отвечают взглядам большинства общества», – утверждал Пушков.

Он напомнил, что Гуглу уже пришлось выплатить 7,2 млрд руб штрафа за неудаление запрещенного в России контента. Сейчас интернет-гигант повторно оштрафован на 21 млрд руб.

«Здесь Гуглу придется делать выбор, потому что они прекратили брать деньги за рекламу. Они работают больше из политических соображений. Они информационно-сетевой якорь. Их готовность пребывать в России, несмотря на усложнившиеся условия, показывает, что перед ними стоит прежде всего идеологическая задача», – сказал Пушков.

Он отметил, что сейчас большинство российских пользователей переориентировались с запрещенных Твиттера и Фейбука на Телеграм.

«Телеграмм сейчас стал основной сетевой платформой для обмена политическими взглядами. Там есть разные взгляды: и патриотические, и либеральные, и украинские каналы. Телеграмм политически нейтрален. Он не занимается приоритезацией, не выдвигает кого-то на первые позиции, не пытается навязывать какую-то точку зрения, в отличие от западных интернет-ресурсов. Там нет системы рекомендаций, нет претензий по ценностным ориентирам. В силу этого – у Телеграмма большое будущее», – уверен Пушков.

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