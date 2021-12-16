Пушков: Тема геноцида советского народа Германией станет примером для Китая и Кореи против Японии

Россия имеет полное моральное и политическое право ставить вопрос о геноциде советского народа со стороны гитлеровской Германии. Та же ситуация и в ряде азиатских стран, пострадавших во Второй мировой войне от зверств японской армии.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Центральной темой нашего последнего заседания была тема признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы пришли к выводу, что мы должны продвигать эту тему на международных площадках. Вы знаете, что тема геноцида – политически значимая и эмоциональная. Вы знаете, что по этому поводу ломаются копья. Общепризнан геноцид еврейского народа, ряд стран признают геноцид армянского народа, но в целом это тема, которая вызывает большие споры. Но, тем не менее, мы считаем, что у нас есть полное и моральное, и политическое право ставить вопрос о геноциде советского народа со стороны гитлеровской Германии. По разным оценкам, от 13,5 до 18 миллионов мирных граждан погибло в годы Второй мировой войны. Или были сознательно уничтожены, или погибли в результате военных действий со стороны гитлеровской Германии и её союзников», – заявил Пушков.

Он обратил внимание, что на многих мировых площадках эта тема близка, поскольку многие народы тоже понесли огромные потери мирного населения в ходе Второй мировой войны.

«В частности, у нас очень сильные позиции в Межпарламентском союзе, это парламентская организация всех стран мира. Попытки провести там, например, антироссийскую резолюцию, касающуюся Крыма, не привели ни к каким успехам, подавляющее большинство отказалось её поддерживать, – напомнил сенатор. – Есть Азиатская парламентская ассамблея, причём здесь должны учесть, что Азия тоже очень сильно пострадала не от гитлеровской Германии, а от империалистической Японии». «Я думаю, что там эта постановка вопроса вызовет позитивную реакцию. Очень много жителей Китая, Кореи, Юго-Восточной Азии пострадало от японской оккупации, и мирное население, оно уничтожалось. И известны, задокументированы случаи различных типов опытов использования химического, биологического оружия в отношении к гражданам оккупированных государств. Так что эта тема для Азии в историческом плане достаточно актуальна», – рассказал Пушков.