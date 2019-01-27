Пушков выдвинул дельное предложение по Украине – но как его реализовать?

27.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Для России продлевать контракты с украинской компанией «Нафтогаз» – это оставлять Киеву возможность паразитировать на РФ. Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ведём с ними переговоры о новых контрактах, а что такое новые контракты с «Нафтогазом»? Это новая возможность для них паразитировать на транзите, таскать нас по международным судам, предъявлять нам иски, требовать какие-то безумные компенсации.

Вы знаете, что они требуют 12 миллиардов долларов компенсации за тот период, когда начнёт действовать «Северный поток-2» и у них будет упущенная выгода. Такое вообще невиданно, что они через пять лет потеряют 12 миллиардов, и это Россия должна заранее выплатить!», – отметил он.

Также Алексей Пушков подчеркнул, что зарвавшуюся Украину нужно оставить «повариться в собственном соку», чтобы Киев понял, какова реальность на самом деле.

«Мне кажется, нужно оставить киевские власти с их собственным бредом наедине. Пусть они там поварятся без транзита, и, если нужно – без газа, ничего страшного.

Пусть они посмотрят на реальность такую, какая она есть, хватит их всё время щадить. Здесь нам надо проявить достаточную жёсткость», – резюмировал российский сенатор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия не успевает достроить газопроводы «Турецкий поток» и вторую нитку «Северного потока» в обход Украины до окончания срока действующего контракта с Киевом. Понимая это, украинские власти требуют заключить новое соглашение на выгодных для себя условиях еще на срок в 10 лет.