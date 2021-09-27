Пусть Берлин разберётся с проблемами на выборах, а не ищет «мальчика для битья» в лице РФ – Рар

27.09.2021 23:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

В любой западной стране, где проходят выборы, вылезет целый хор певчих, которые обвиняют Россию во вмешательстве, но до сих пор доказать этого они не смогли.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждые выборы на Западе, проводиться ли они в Германии, Франции или США, сопровождаются громадным хором певчих, которые всё время твердят о российском вмешательстве, но доказательств пока нет. Но сопровождение этими хорами выборов стало стабильной практикой западной жизни, нужен же «мальчик для битья», нужно же перевести стрелки от своих ошибок на кого-то другого, и Россия годится на такую роль. Пусть ведут расследования, но могу сказать, что никаких прямых обвинений в том, что Россия манипулировала избирательной машиной и напрямую вмешивалась – нет. Какие-то русские, американские или германские хакеры постоянно крадут какие-то данные, но прямого вмешательства России нет. Люди идут и голосуют, и никто не ведёт их незримой рукой, не подписывает за них бюллетени», – сказал он.

Кроме того, Александр Рар отметил, что выборы в Берлине проходят с ужасными ошибками, и пусть немецкая власть разберётся с этим, а не будет пенять на российских хакеров.

«Кстати, я ужаснулся в Берлине, я не видел там российских хакеров, но мы в 12 часов пошли с семьей на избирательный участок в центре западного Берлина и там не хватало бюллетеней, потому что их не могли привезти в избирательный участок. Потому что власти Берлина в этот же день проводили марафон, все дороги были закрыты, грузовики и машины не могли приезжать и привозить нужные бюллетени для избирателей, которые стояли длинными очередями перед избирательными участками. В Берлине последний участок закрылся в 20:00, хотя по закону должен закрываться в 18:00, потому что люди выстроились в длинные очереди, но из-за технических ошибок появились проблемы. Так что пусть сначала с этим разберутся, а потом говорят о каких-то хакерах, это было бы честнее», – заключил Рар.