«Пусть пеняют на себя»: Лавров о возможном срыве минского процесса

27.12.2021  14:56 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия не допустит отступления от «Минских договоренностей» и их пересмотра.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не допустит отступления от «Минских договоренностей» и их пересмотра. Об этом в интервью...

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Дипломат также предостерег Украину и Запад от попыток разрушить соглашения.

«Мы в этом не заинтересованы и мы не будем их рушить. Но если их разрушит кто-то еще – пусть пеняет на себя», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что не исключает встречи в «нормандском формате», но только после того, как достигнутые ранее в Париже договоренности будут выполнены.

«При условии, если с нами перестанут валять дурака, чем сейчас занимаются наши партнеры, подменяя работу с Киевом, чтобы он выполнил договоренности двухлетней давности, это Парижский саммит, они это подменяют тем, что «ну хорошо, все согласны, что Парижский саммит, договоренности должны быть выполнены. Ну давайте поэтому и встретимся». Мы говорим: «Хорошо, может быть, мы сначала выполним, а потом встречаться будем». Потому что иначе решения Парижского саммита и вообще встреча лидеров будут полностью обесцениваться», – резюмировал Лавров.

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