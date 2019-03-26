«Пусть теперь обос#утся – агенты по щелчку вывезут Порошенко в Донецк»

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация перестала замалчивать и стесняться того факта, что ее спецслужбы работают на Украине, что является “большим плюсом”.

Об этом в своем блоге пишет экс-глава пресс-службы министерства иностранных дел ДНР, политтехнолог Константин Долгов, давая оценку переходу на сторону РФ высокопоставленного офицера СБУ, одно время занимавшего должность замкомандующего так называемой АТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Во-первых, перестали замалчивать тот факт, что наши спецслужбы работают на Украине. Нет, оно и так было понятно, все спецслужбы мира работают по похожим схемам, но наконец-то ПЕРЕСТАЛИ СТЕСНЯТЬСЯ ЭТОГО. Ведь раньше как было в публичной плоскости? Дружественная Украина, братский народ… Народ-то братский, во всяком случае, бОльшая его часть, а вот режим — ни в коей мере не дружественный. Поэтому наши спецслужбы работают и будут работать. И не должны мы этого стесняться. Украина? Да, работаем. Да, сфера наших интересов. Да, это наши исторические территории. А кому не нравится — идите в сад”, – отметил Долгов.

“Во-вторых, насколько я понимаю, СБУшник перешёл не на сторону ДНР/ЛНР, а на сторону РФ и открыто признался, что четыре года выполнял задания российских спецслужб. Заметьте, чуть ли не впервые тема в публичной плоскости уходит от противостояния «большой Украины» с «мятежными регионами» и переходит на всем понятное «коллективный Запад в лице США против России», – подчеркивает автор.

Он также пишет, что РФ будет бороться за Украину и призывает не стесняться «вмешательства во внутренние дела…».

“Наша земля. Наша сфера интересов. Американцы вон везде работают, всюду ездят, встречаются, финансируют — и как с гуся вода. А некоторые наши внешнеполитические стратеги до сих пор шифруются, ссутся себя обнаружить. Не шифруйтесь, идите в бой с открытым забралом. Люди, там, на Украине, должны увидеть — ага, вот наши. Чтобы не было этой игры в молчанку, мол, «это внутренние дела Украины, мы не вмешиваемся», – полагает эксперт.

“До сих пор они там все друг друга нарекали «агентами Кремля», но Кремль упорно молчал и отмораживался. А теперь вот — поди ж ты! — признали, что работали. Как минимум с одним. И теперь вот пусть они все там обосрутся по полной программе. Сколько там ещё наших агентов? На самых разных уровнях? А? Тридцать миллионов человек? Вполне может быть. Захотим — и завтра по щелчку наши люди в окружении Порошенко вывезут его в Донецк, например. Пусть в стане врага (а украинский режим — враг России и тут не может быть двух мнений) ширится паника и неуверенность.

Резюмируя: что-то на украинском направлении явно меняется. Не хочу сглазить, долго запрягали, пора уже ехать, конечно”, – резюмирует Долгов.