Пустой чек для Украины. Урежут ли «слоны» американский паек Зеленскому

Новости Украины

В эти дни американские, а вслед за ними и ведущие украинские СМИ выдали целый залп публикаций на тему «раскола в американских элитах», который может поставить под угрозу дальнейшую военную помощь «незалежной».

Публикации на эту тему с похожими заголовками дали одновременно Politico, Радио «Свобода», Украинская правда, УНИАН, ТСН, Forbes.ua, 24.ua и другие.

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Если коротко, смысл подгона в том, что накануне решающего голосования по довыборам в американский Конгресс побеждающие по всем опросам республиканцы внезапно (!) оказались не едины по украинскому вопросу. И, если одна часть «слонов» смотрит на ситуацию глазами администрации Байдена и не выходит за рамки двухпартийного консенсуса, то есть и те, и их, как показала недавняя история с демаршем Илона Маска, немало, которые полагают, что Зеленский – слишком дорогостоящий союзник для Штатов, а перспективы монетизации нынешних вложений в эскалацию конфликта с Россией достаточно туманны и неочевидны для того, чтобы и дальше продолжать бросать миллиарды в черную дыру под названием Ukraine.

Вот что пишет о настроениях на Капитолийском Холме, к примеру, Politico: по данным издания, которое ссылается на источник в Совете национальной безопасности, администрация Байдена будет просить Конгресс помогать киевскому режиму в его войне с Москвой «так долго, как это потребуется», однако в Белом доме морально готовы к тому, что «покрасневший» с ноября Конгресс прикрутит краник бюджетного финансирования заокеанских авантюр «Деда».

Как известно, в конце сентября Конгресс принял предложенный Байденом законопроект о временном государственном финансировании, который позволит финансировать расходы американского правительство до 16 декабря и даст участникам бюджетных переговоров больше времени, чтобы договориться о расходах на 2023-й финансовый год.

В этом байденовском законопроекте на поддержку Украины выделено аж 12 миллиардов долларов. Сумма не ахти какая, но все же достаточно внушительная, чтобы ею разбрасываться. Тем более, что конгрессмены ожидали, что на этом, собственно, и все – и до начала 2023 года вопрос о новых деньгах для Украины больше подниматься не будет.

Однако не так сталося, как гадалося. Отдельные демократы типа украинского лоббиста Криса Мерфи уже говорят, что декабрь может быть слишком ранним временем для Киева, чтобы знать, какие типы оружия потребуются для ведения боевых действий зимой. И может случиться так, что у Белого дома не останется иного выхода, кроме как запросить в декабре на украинский проект еще больше средств. Но к тому времени в Конгрессе поменяются политические расклады – и не факт, что очередной украинский транш не то что пройдет на ура, а вообще пройдет.

Свои разногласия по этому вопросу имеются и в рядах нацелившейся на большинство в Палате представителей Великой Старой Партии. Так, лидер нынешнего республиканского меньшинства Кевин Маккарти и вероятный спикер Палаты представителей в следующем году – уже выступил с предупреждением о планах серьезного сокращения финансирования борьбы Зеленского против России.

При этом, респубиканцы – не то чтобы принципиально против, однако подходят к вопросу более рационально и ждут от вложений быстрой и наглядной отдачи, и не намерены превращать войну в самоцель и вечный двигатель. Иначе говоря, воевать с Москвой до новых веников «слоны» Зеленскому не позволят. На языке Politico это называется «с осторожностью относятся к длительной финансовой поддержке Киева».

В то же время, подчеркивает автор публикации, для многих в Конгрессе, включая некоторых республиканцев, жесткое заявление Маккарти стало сигналом ускорить принятие очередного многомиллиардного пакета помощи уже в нынешнем в декабре, прежде чем республиканец-украиноскептик возьмет бразды правления в Палате представителей.

Впрочем, отдельные помощники Байдена полагают, что победившие респы оставят опцию помощи Украине открытой, ограничившись лишь уменьшением ее обьемов. Не стоит сбрасывать со счетов и трения в рядах самих республиканцев. Это, конечно, далеко не раскол, не стоит утрироватть, однако налицо разница в подходах: например ряд влиятельных «слонов», таких как Брайан Фитцпатрик и Митч Макконнелл продолжают оказывать давление на руководство партии и партийную фракцию с тем, чтобы финансирование Киева ни в коем случае не сворачивать. Фитцпатрик, в частности, прямо опроверг заявление Маккарти, заявив, что помощь США Киеву не должна быть «пустым чеком».

Расчет лоббистов Украины в республиканских рядах заключается в том, что без денег Украина не вытянет фронт, и Россия выйдет победителем, а это уже совсем не вписывается в планы республиканцев. Если совсем коротко, отличие республиканского видения итогов украинской войны в том, что если демократы хотят видеть Россию, поверженную на поле боя, то республиканцам нужна Россия, ослабленная и потрепанная, но не раздавленная безусловным поражением.

Отсюда и растут ноги разнообразных компромиссных планов, рождающихся в околореспубликанской среде, чьи интеллектуальные лидеры призывают Белый дом не закусывать удила и указывают на опасность, которую может представлять загнанный в угол Кремль.

Источники Politico видят некоторые признаки сближения позиций по Украине части республиканцев и Белого дома, который «может иметь союзников в Конгрессе, возглавляемом Республиканской партией, или, по крайней мере, доброжелателей».

Так или иначе, а размежевание по украинскому вопросу в рядах «слонов» растет, и надвигающаяся на Штаты рецессия лишь подстегивает этот раскол. Доля республиканцев, считающих нынешнее финансирование Киева «чрезмерным», выросла с 9 до почти 30 %, что не может не влиять на итоговую позицию партии в целом, когда она ожидаемо получит большинство в нижней палате Конгресса.

В чем едины и республиканцы и демократы, – так это в желании видеть, куда и как расходуются украинцами американские деньги. Прежде всего, это касается дополнительного надзора и подотчетности в вопросах присылаемого из-за океана оружия и оборудования для ВСУ. Также обе ведущие партии США хотят, чтобы европейцы разделили со Штатами бремя поддержки Украины, которое американцы считают для себя чрезмерным, а в случае ЕС – явно недостаточным.

Интересно, что хотя у Байдена и не предупреждали специально своих киевских клиентов относительно перспективы урезания пайка, однако на Банковой прекрасно осознают такую вероятность. Отсюда и такая озабоченная тональность публикаций в украинской прессе.

Ведь, сегодня абсолютно вся пирамида украинских военных планов держится на одном-единственном факторе – западной помощи. Выдерни этот элемент – и посыплется вся конструкция, а карета бесконечных перемог моментально превратится в тыкву.

Пока же политики в США собачатся по украинскому вопросу, а в Киеве с опаской ждут, чем закончатся эти бои. В запасе у сторонников военной накачки Украины – чуть больше двух месяцев.