Путем Украины: Черногория запретила сербские телепередачи из-за критики антицерковного закона

11.02.2020, Подгорица, Алексей Топоров

В Черногории под трехмесячный запрет попали дискуссионные передачи и политические ток-шоу сербских телеканалов «ТВ Хепи» и «ТВ Пинк М», в эфире которых осуждалось принятие правящим режимом в Подгорице закона, позволяющего конфискацию святынь Сербской Православной Церкви в пользу подконтрольных властям «автокефальных» раскольников – по аналогии с Украиной.

Черногорское агентство электронных медиа (САЕМ) считает, что сербские передачи разжигают нетерпимость к черногорцам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дав оценку в контексте вопроса общественной безопасности, защита которого требовала ограничения спорного содержания, САЕМ пришла к заключению, что было бы оправданной мерой на период в три месяца ограничить ретрансляции передач «Доброе утро Сербия!», «Кириллица» и «После обеда» телеканала «ТВ Хепи» и «Новое утро» телеканала «ТВ Пинк М», – говорится в официальном заявлении агентства.

Согласно резюме САЕМ, критика, звучащая на сербских телеканалах в связи с принятием в Черногории «Закона о свободе вероисповедания», откровенно дискриминирующего Сербскую Православную Церковь в угоду раскольничьей «Черногорской православной церкви», «является нарушением стандартов, которым привержены и Черногория, и Сербия». И поэтому «содержание программ поощряет ненависть, нетерпимость и дискриминацию в отношении представителей черногорской национальности».

Следует отметить, что таким образом Черногория также идет путем Украины, где аналогичный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 2014 по 2016 годы запретил вещание более 70 российских телеканалов.

Схожесть украинского и черногорского режима состоит в том, что Подгорица, как Киев, запрещает въезд в страну и возбуждают уголовные дела в отношении политиков, ученых и артистов, имеющих «неправильные взгляды».

В частности, в прошлом году уголовное дело за «разжигание межнациональной розни» пытались возбудить в отношение сербского певца болгарского происхождения Владо Георгиева, исполнившего на фестивале в черногорском Херцег-Нови сербскую патриотическую песню времен Первой мировой войны «Тамо делеко».

А годом ранее не пустили в страну двух сербских историков — Александра Раковича и Чедомира Антича, которые в своих работах и публичных лекциях отстаивают единство сербского и черногорского народов.

В 2017 году официальная Подгорица запретила въезд в Черногорию и лишила возможности пользоваться личными активами на территории этого государства 149 российским и украинским гражданам «за активную поддержку политики, направленной на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Ранее украинская газета «День» восхищалась тем, что власти Черногории не идут на уступки общественности, жестко реагируют на массовые выступления и не отзывают скандальный антицерковный закон.