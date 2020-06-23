Путин берёт Украину под жёсткий надзор

23.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Заявления президента России Владимира Путина о российских исторических территориях, оказавшихся в составе других государств после развала СССР, – это посыл о том, что эти земли находятся в зоне российского внимания.

В первую очередь, слова президента касаются Крыма, который был возвращен в состав своей исторической родины.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Михеев.

«Я думаю, этот подход абсолютно справедливый, потому что все прекрасно знают, что при образовании СССР передача земель шла активнейшим образом, причем Ленин, большевики и последующие руководители Советского Союза руководствовались исключительно политическими соображениями, не учитывая ни национальную структуру, ни историческую принадлежность.

Второе – я считаю, что это означает претензию России как минимум на то, что все эти территории являются зоной ее интересов, они находятся в зоне нашего внимания. Это не означает, что мы собираемся их завтра у кого-то забирать или что-то в этом роде, но они находятся в зоне нашего внимания.

Ну и последнее – это очевидным образом ответ на все вопросы по поводу Крыма, потому что Крым – это самый свежий пример с точки зрения передачи земель. Он совершенно был волюнтаристским, это и тогда признавали. Поэтому я думаю, это касается Крыма, если говорить о дне сегодняшнем», – заявил Михеев.