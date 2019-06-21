Путин даёт Зеленскому шанс опомниться

21.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин понимает, что Владимир Зеленский сейчас находится в очень сложной ситуации и сильно ограничен в действиях, поэтому даёт ему время навести порядок, несмотря на все антироссийские выпады украинского президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень аккуратное высказывание Путина (о том, что война – это не КВН – прим. ред.), он бы мог десять раз поймать за язык того же Зеленского, когда он называл нас агрессором, и про Крым говорил. Но заметьте, президент Путин даёт возможность президенту Зеленскому, он его даже назвал президентом, не говорить, а что-то сделать.

Конечно, я понимаю, что Зеленский находится в сложной ситуации, ему сейчас надо избирать Раду, и Путин это тоже понимает, что одним полётом туда или поездкой туда ничего не перевернёшь. Путин сам когда-то, в 2000-е годы, был в такой ситуации», – отметил Нилов.

В свою очередь, депутат Госдумы Ирина Яровая выразила уверенность, что Владимир Путин смотрит, в первую очередь, на всю совокупность факторов на Украине, и видит, что Владимир Зеленский – всего лишь марионетка в чужих руках.

«Президент реально оценивает совокупность факторов, которая является объективной данностью на Украине, и систему координат, в которую пришёл Зеленский. Сегодня на Украине очень скорбный национализм, это очевидный и опасный факт.

И сам вновь избранный президент, как ни странно, и это видно по всем его действиям, боится националистов. Он очень осторожен в некоторых высказываниях, прежде всего, потому, что боится ответной реакции националистов. То есть он не свободен даже в этих действиях.

Зависимость от США. Не секрет, что все те представительства, которые давно работают в Киеве, и организовывали и Майдан, и госпереворот – они остались, и эта зависимость тоже сильно привязывает его.

И заявление, что он не готов говорить с Донбассом – это скорее подтверждение того, что он не знает о чём говорить, он не имеет собственной позиции. Скорее всего, он понимает, что позиция, которая ему предложена – это не выход. Но других, своих собственных, аргументов, у него нет, потому что он ещё не стал президентом по своей сути. Потому что, будучи номинально избранным, он не обрёл статус гаранта, потому что он не способен действовать самостоятельно. В этом проблема Украины», – добавила она.