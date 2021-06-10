Путин дал понять Западу, что будет война из-за Украины в НАТО – Ищенко

10.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В своем недавнем интервью на тему Украины президент России Владимир Путин не сказал ничего принципиально нового.

Задолго до этого было известно, что принятие Украины в НАТО станет поводом для военных действий, а разговаривать напрямую о чем-либо с украинскими лидерами бесполезно.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Ростислав Ищенко.

«Он ничего нового не сказал, и его слова – это не намек. Путин вполне четко заявил, что принятие Украины в НАТО – это будет переходом «красной линии». Но кто сказал, что Украину примут в НАТО? Никто… Украина, тем не менее, рвется в НАТО, а НАТО не рвется принимать Украину. Ситуация никак не меняется от того, что в данном случае сказано. Позиция России и до этого была известна по этому поводу. В этом интервью Путин ничего нового про российско-украинские отношения не сказал. Там вообще ничего нового не обсуждалось, потому что ничего нового за последнее время не произошло. Путин объяснял, почему он не встречается с Зеленским – потому что говорить не о чем, потому что те темы, на которые предлагает говорить Украина, они Украины вообще не касаются. Он отвечал на распространенные вопросы – а что будет, если Украину примут в НАТО. Ну, если примут в НАТО – будет война, вот что будет. А примут ли? Ну, скорее всего, не примут», – заключил Ищенко.