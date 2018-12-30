Путин «додавит» Лукашенко к 2024 году, заявили в Киеве

30.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

К 2024 году Владимир Путин должен покончить с самостийным белорусским проектом и обеспечить возвращение исторических западных русских земель в состав России.

Об этом заявил украинский экономист Александр Охрименко, ссылаясь на данные российских политологов, которые разузнал в Москве во время поездки на российские ток-шоу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские политологи вполне серьёзно обсуждают вопрос о том, что с 2024 года Путин будет президентом союзного государства «Россия-Белоруссия», естественно, Белоруссия будет на правах второстепенной провинции, но, конечно, Лукашенко обещают пост «вице-президента» или что-то наподобие того. Что это значит? Это значит, что Белоруссия станет частью России», – сказал Охрименко.

Он утверждает, что на примере Белоруссии украинцы убедились, что были правы, когда отвергли вхождение в Таможенный союз, поскольку это угрожало бы «незалежности».

О том, что сегодня Украина в результате Евромайдана управляется из посольства США, население обнищало и бежит за границу, экономика деградирует из-за разрыва связей с РФ и отсутствия дешевых энергоносителей, – Охрименко умолчал.

«Я уже говорил много раз, поймите, в чём беда России. Вот это «собирание земли русской» погубит Россию. Вот что мешает вести нормальные деловые отношения с Белоруссией? Она – член Евразийского Союза, причём давно. Нет, надо забрать, отобрать, поделить. А вы удивляетесь, почему Украина не хотела встать ни в Таможенный, ни в Евразийский союзы. Потому что здесь, что называется, «открываешь окошко», а там вылазит нога российского сапога.

Обращу внимание, что Казахстан хитрее, и по этой причине Евразийский союз – «да», но главный торговый партнёр Казахстана – это не Россия, а Европа. Тем более, что он очень сильно интегрируется с Китаем», – поделился своими размышлениями Охрименко.