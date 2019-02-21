Путин довёл американцев до истерики

21.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не на шутку испугало США.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Борис Усвяцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начавшаяся в Соединённых Штатах со вчерашнего дня истерика наших «западных партнёров» – это испуг. Если вспомнить историю годовалой давности, когда во время президентского послания показывали, как они это назвали, «мультики-пугалки», то в этом году президент конкретно, исходят из тех, так называемых, «мультиков», доложил народу, что мы реально готовы к отражению любой агрессии, и будем принимать ассиметричные меры по мере необходимости. Это должен знать каждый гражданин России, и те, кто не любит нас, тоже», – отметил эксперт.

Напомним, ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что новое оружие России, о котором в своем послании к Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин, поможет ей эффективно противодействовать флоту США, который на порядок мощнее российского.