Путин готов к переговорам даже с ходячей функцией – эксперты

16.06.2021, Москва, Елена Острякова

Риторика президента США Джо Байдена на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на была жесткой и конфронтационной.

Журналисты не услышали от него гневных слов в адрес российского лидера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Путин и я – на нас лежит огромная ответственность улаживать и урегулировать отношения между нашими странами, крупными державами. Эти отношения должны быть предсказуемыми и стабильными. Мы должны сотрудничать в тех областях, которые представляют для нас общий интерес. У нас есть различия. Я хотел объяснить президенту Путину, какие это различия, почему я говорю, что я говорю. Каким образом мы отвечаем на действия, которые наносят ущерб США. Я сообщил Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-то еще. Она работает на пользу американского народа», – сказал Байден.

Тележурналист Станислав Натанзон поражен тем, как изменился настрой американского президента после переговоров.

«Риторика тотально поменялась. Тотально. Послушайте Байдена, желательно в оригинале. Не знаю, как Путин ведет переговоры, но многое бы отдал, чтобы увидеть это изнутри своими глазами. Понять не могу, что он с ними там делает. Как бы кто ни относился к российскому президенту, он точно самый мощный переговорщик, что у нас был в последние десятилетия», – написал Натанзон в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков, напротив, считает, что Владимир Путин разозлился после переговоров.

«Становится понятно, почему Путин был весь на адреналине после встречи. В общем, злой был. Байден, видимо, много раз угрожал Путину. Байден вел себя вежливо, но ясно – как враг России и враг лично Путину. Недаром Путин несколько раз упомянул, что США объявили Россию врагом. Байден оперировал как фактами, так и совершенными домыслами, совершенной ложью, фальсификацией. Путину стало ясно, что это тяжелая проблема и не ясно, что с этим делать», – написал Марков.

При этом все наблюдатели отмечают, что президент США постоянно пользовался шпаргалками, а пресс-конференцию провел по заранее подготовленному сценарию только для американских журналистов, в то время как Путин импровизировал и отвечал на все вопросы. Возможно, эти особенности собеседника раздражили российского лидера.

«Стоит помнить, что Байден – не Трамп. Фактически, встреча с ним – это как телефонный разговор с коллективным американским истеблишментом. Путину что-то передали, что-то он сам транслировал элитам. В отличие от Трампа, которого получилось легко расположить в личностном плане, Байден – это политическая функция», – пишет политолог Илья Гращенков. «Путин явно увидел сегодня, насколько Байден несвободен и несубъектен. Ориентироваться на сближение с таким лидером США не рационально, а Путин у нас большой прагматик… По итогам саммита подтвердилось, что Байден действительно находится под сильным влиянием «людей, недоразваливших СССР», – считает политолог максим Жаров.

Его коллега Марат Баширов не согласен и думает, что переговоры с Байденом были комфортны для Путина.

«Хороший Президент Байден для нас, удобный. Говорит про деньги и безопасность, что в общем тоже про деньги, но с точки зрения рисков», – написал он.