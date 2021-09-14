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14.09.2021 18:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
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Путин готовит Белоруссию к полномасштабной войне с Украиной – Климкин

Новости УкраиныУгроза Украине со стороны Белоруссии – это угроза и НАТО, и всему Евросоюзу. Об...

Угроза Украине со стороны Белоруссии – это угроза и НАТО, и всему Евросоюзу.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поглощение Белоруссии Россией для нас – это мегавызов в плане безопасности. Поскольку мы окажемся в российском полуокружении с трёх сторон – со стороны оккупированного Крыма и Чёрного моря, со стороны России и со стороны Белоруссии. Это будет рассеивать наши силы, и нам придётся планировать возможность российского наступления или, как минимум, массированных российских провокаций со всех направлений.

Естественно, эта тема критической беседы, как говорится, не вчера… и с НАТО, и с нашими партнёрами. И нам очень важно доказать им, что наша безопасность в контексте Белоруссии – это так же их натовская безопасность. И Путин точно так же угрожает НАТО и ЕС, как и нам», – заявил Климкин.

«Не думаю, что Лукашенко лично будет принимать какие-то решения по вопросам безопасности, он уже у Путина в кармане. Поэтому на его заявления обращать внимание нужно, их нужно внимательно слушать, понимая его психологическое состояние, но нужно понимать, что для нас Лукашенко не критичный. Для нас вопрос Белоруссии – это вопрос, насколько больше российской угрозы будет с белорусского направления», – рассуждает экс-министр.

При этом его очень напугал масштаб российско-белорусских учений «Запад-2021».

«Что касается учений «2021», на них не просто надо обратить внимание, нужно понимать, что их масштаб совершенно иной. Раньше это были командно-штабные учения с боевыми элементами, сейчас это полноценные учения с отработкой всех вариантов. Там отрабатываются действия не только на полигонах, но и, например, в городах. То есть, они готовятся к полномасштабной войне», – тревожится Климкин.

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