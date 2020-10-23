23.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Путин готовит важное заявление по Белоруссии. Это связано с визитом Нарышкина


Ситуация в Белоруссии будет стабилизирована в течение ближайшего месяца при активном участии России.

Об этом в интервью Youtube-каналу PolitWera заявил независимый белорусский политик Юрий Редьков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайший месяц вы увидите практические шаги, как это будет все потушено… Вы будете ясно и четко видеть все эти действия. В ближайшие недели вы увидите конкретные практические шаги. Один из этих шагов будет встреча оппозиции с Александром Григорьевичем Лукашенко.  И посредником на этих переговорах выступит третья сторона. Вы ее увидите.

Очень важная инициатива будет озвучена Владимиром Путиным. Для этого приезжал Нарышкин. Эти вопросы были поставлены в очень четком ключе Александру Лукашенко. В противном случае будут приняты совершенно другие решения», – сказал Редьков.

По его словам,  Россия окажет финансовую поддержку в создании  общественного движения, объединяющего не только белорусов, но и граждан за пределами Белоруссии.


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