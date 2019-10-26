Путин и Эрдоган делают Украину проигравшей – киевские СМИ

26.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Встреча в Сочи президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана, подписавших соглашение по Сирии, показала, что на Ближнем Востоке началась новая эра.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что на совместной с российским президентом пресс-конференции в Сочи турецкий лидер отметил успешное продолжение сотрудничества по проектам АЭС «Аккую» и «Турецкому потоку», поблагодарил за своевременные поставки российских С-400, пообещал дальнейшие «серьезные совместные шаги в оборонной промышленности» и высказал надежду, что соглашение о переходе на национальные валюты в двусторонней торговле позволит достичь задекларированную ранее цель в 100 миллиардов долларов взаимного товарооборота.

«Визит прошел настолько успешно, что глава управления по связям с общественностью турецкой АП даже объявил о «начале новой эры в двусторонних отношениях». И похоже, что на сей раз это не пустые слова. Учитывая, что [операция против курдов] «Источник мира» заметно подпитал националистические, антиамериканские и в целом антизападные настроения в Турции, российская формула многополярного мира с несколькими центрами силы в Евразии может стать вполне реальной альтернативой «европейскому выбору» Анкары», – считает издание.

Кроме того, говорится, что к сближению страны подталкивает развитие военно-технического сотрудничества с РФ на фоне американских санкций и эмбарго европейских стран на поставки оружия в Турцию, а также возрастающая зависимость Анкары от Кремля в сирийском вопросе.

«Похоже, что на Востоке и вправду начинается новая эра. Без США, зато с Россией в качестве главного провайдера региональной безопасности и Турцией – как основного ее реципиента. И если эффект бабочки все же сработает, то может оказаться, что проигравшей стороной в Сирии, помимо курдов, стала еще и Украина», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», известный киевский пропагандист объявил, что вслед за курдами США сольют России и Украину.

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