Немецкий «Шпигель» объявил о капитуляции Запада перед Россией

24.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заключив соглашение с Турцией, стал главным победителем в Сирии.

Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция признает «политические единство и территориальную целостность» Сирии. Другими словами, Эрдоган, который в первые годы войны рассчитывал на отставку Асада, признает деспота как правомерного властителя Сирии», – возмущается издание.

Кроме того, меморандум характеризуется как сложная сделка, в которой есть один полный победитель, два победителя наполовину и один проигравший».

«Победитель — российский президент Владимир Путин. Его вассал Асад теперь вернул себе власть почти над всей страной. Вместе с тем Путину удалось вовлечь Эрдогана в свои послевоенные планы по Сирии. США больше не играют важной роли в регионе. Россия теперь — новая держава, обеспечивающая порядок.

Но Асад и Эрдоган довольны сделкой. Хотя после военной операции Эрдогана только небольшая часть территорий действительно перейдет под контроль Турции, а остальное отойдет Путину и Асаду, турецкому президенту удалось изгнать из пограничного региона курдские силы самообороны. Асад же получает обратно большие районы на севере Сирии, но за это ему придется смириться с турецким присутствием», – пишет «Шпигель».

А главным проигравшим издание называет курдские силы самообороны.

Примечательно, что еще за несколько дней подписания российско-турецкого меморандума «Шпигель» вышел с обложкой, где на фоне покидающей Сирию американской военной техники красовалась надпись «Капитуляция Запада».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Турция и Россия подписали соглашение по Сирии, названное президентом РФ Владимиром Путиным «судьбоносным».

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