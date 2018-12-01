01.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Путин и Трамп снова «не заметили» друг друга

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп снова не поздоровались друг с другом, на этот раз в ходе церемонии фотографирования на торжественном вечере G20, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом российский лидер не остался без компании и вел непринужденный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, рядом с которой Владимир Путин и был запечатлен на общей фотографии.

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Отметим, что Ангела Меркель прибыла на саммит «Большой двадцатки» с опозданием из-за отказа всех систем связи на ее самолете «Конрад Аденауэр», в результате чего канцлер добиралась до Буэнос-Айреса гражданским авиарейсом.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Путин и Трамп проигнорировали друг друга на первом пленарном заседании G20, но при этом российский лидер обменялся дружеским рукопожатием с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом.

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