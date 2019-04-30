Путин и Зеленский начали диалог

30.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президенты России и Украины обменялись мнениями относительно российских паспортов для жителей ЛДНР, что означает начало диалога, хотя и в необычной форме.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на мнение директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова.

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«Заочное обсуждение президентами России и Украины проблематики, связанной с паспортизацией, означает начало диалога, хотя и в весьма необычной форме, считает политолог Денис Денисов. По его словам, если учесть, что запросов на российское гражданство от украинцев очень много, а от россиян — на украинское — единицы, то миграционная динамика очевидна», – отмечается в публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее победивший на украинских выборах Владимир Зеленский призвал Россию не соблазнять граждан Украины паспортами РФ, а также заявил, что готов выдавать паспорта Украины гражданам РФ.

В свою очередь российский президент такое заявление поддержал.

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего, – прокомментировал Путин слова Зеленского. – Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские — братские народы. И даже более того: я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями: культурными, языковыми, историческими, — но по сути своей один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее», – сказал Путин.