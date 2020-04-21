Путин ловко использовал бешеных саудитов, чтобы «нагнуть» США – эксперт

21.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией была начата по тайной договорённости между президентом Владимиром Путиным и королем Салманом ибн Абдулазизом Аль Саудом.

Об этом в ходе беседы с членами общественного движения «Донецкая республика» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта нефтяная война – в той форме, в которой она была в виде агрессивной ломки Саудовской Аравией нефтяного рынка, закончилась, поскольку заключены договорённости, ОПЕК+, и так далее.

Выиграли все страны-производительницы нефти, поскольку они договорились, что будут снижать производство, и за счёт этого увеличивать свои доходы.

Я много читаю о том, что Россия проиграла, выиграла, и так далее. Моё мнение, что Россия от этого выиграла в этой ситуации. Наш спор с Саудовской Аравией состоял в чём? Саудиты говорили: «Давайте снизим производство». Мы говорили, что мы в нынешней ситуации – коронавируса и экономического кризиса, не можем это сделать. Потому что, если мы будем снижать производство, тогда американские сланцевики будут забирать эту нашу нишу. Мы, давайте, будем снижать, если присоединятся американцы к этому снижению.

Саудиты после этого начали эту войну. Многие считают, что они начали войну против России. Возможно и так. Но мне кажется, что саудиты начали эту войну по некой тайной договорённости короля Саудовской Аравии с Путиным. Потому что, чтобы убедить США войти в этот концерн, нужно было ударить по этой сланцевой нефти. Мы быстро ударить не можем, потому что не можем быстро нарастить это производство.

А саудиты могли, но они не могли это сделать по политическим причинам, поскольку слишком зависят от американцев. Была хитрая комбинация, что формально король Саудовской Аравии начал ту войну против России, и сделали вид, что воюем друг с другом, а на самом деле это была у них договорённость – как совместно ударить по американцам и принудить их присоединиться к ОПЕК.

Американцы и присоединились, и новое уменьшение было уже с учётом этого американского присоединения», – отметил он.

Сергей Марков подчеркнул, что, хотя формально США и не присоединились к «ОПЕК+», но «попросили учесть» уменьшение добычи американской нефти на 2 млн. баррелей. По этой причине победителями в этой нефтяной войне являются Саудовская Аравия и Россия.

«Поэтому, я считаю, что это большая победа Путина, которая, по сути дела, совершила революцию на нефтяном рынке, таким образом, что привлёк туда американцев, которые десятилетиями были против этого картеля под названием ОПЕК. А сейчас они отказались от политики, которую проводили 40 лет.

Это настоящая революция, которая, возможно, сделает цену на нефть не формирующийся на рынках, а более-менее формирующийся в рамках этого большого картеля», – добавил политолог.