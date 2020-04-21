«Саудитов поимели с вазелином и без» – Джангиров

21.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Саудовская Аравия оказалась наиболее проигравшей страной от сделки нефтяного картеля ОПЕК+, ограничившей добычу нефти ради стабилизации цен.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джангирова, при этом, Россия выглядит страной, получившей от этого наибольшую выгоду.

«Саудовскую Аравию, по большому счету, поимели трижды. Вернее один раз добровольно и два раза, я бы сказал, не очень добровольно. Добровольно она согласилась в рамках сделки ОПЕК+ пойти на сокращение такое же, как и все. С вазелином она согласилась поднять цены выше, то есть к биржевой цене добавочную цену, повысить на несколько долларов для Северной Америки. То есть добровольно делая свою нефть менее конкурентоспособной.

И без вазелина – три страны, у которых очень многие хранилища общие, у которых многие нефтяные поля общие – такие, как Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, они еще дополнительно на троих согласились на два миллиона баррелей в сутки сократить. Это уже в рамках ОПЕК++.

Кстати, надо понимать, что так как саудовская нефть сейчас дороже, чем российская, где-то на четыре доллара, то если сравнивать, то при одинаковых сокращениях в деньгах больше теряет Саудовская Аравия.

Что касается России – да, цены пока не восстанавливаются и возникают определенные проблемы сбыта. Но Россия, когда говорят, что она снизила на два с половиной миллиона баррелей, тут есть хитрость одна – на 2,5 миллиона баррелей от уровня октября 18-го года, от 11 миллионов баррелей (в сутки). У России по факту было 10,3 на момент развала сделки. То есть реально надо отнять 0,7. Реально Россия снизила на 1,8, а далеко не на 23%, как это сделали все. Собственно говоря, всегда более крупные имеют больше выгоды, чем более мелкие», – заявил Джангиров.