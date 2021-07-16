Путин намерен вернуть Одессу и Вильнюс – депутат Госдумы

16.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В рамках восстановления единого Отечества президент РФ Владимир Путин стремится вернуть России её исконные территории.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы России Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны определиться с целями и начать их постепенно реализовывать. Какая цель у нас стоит, мы об этом говорили – восстановление нашего Отечества, его территорий и суверенитета, это наша цель. Какая цель у Владимира Владимировича Путина? Я думаю, что все прекрасно понимают, что именно такая, потому что Крым от Одессы ничем не отличается, или от Вильнюса, потому что и то и то есть наше Отечество по итогам Второй мировой войны», – сказал политик.

Также он отметил, что восстановление единого Отечества позволит сильно изменит мировую экономическую картину и подарит благополучие всем его членам.

«Россия плюс Узбекистан – четырёхкратное увеличение качества жизни для всех, потому что возникает новое качество, потому что в этом новом качестве, как и с Белоруссией, Украиной и так далее, мы получаем другую долю мирового экономического пирога. Сейчас наша доля мирового экономического пирога полтора процента, советская доля была четырнадцать процентов, а при восстановлении единого государства и Отечества позволяет получить долю экономического пирога до тридцати трёх процентов мирового», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев может стать новой политической программой России и повлиять на ее внешнюю политику в отношении Украины и Белоруссии.